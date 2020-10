PSP e GNR detiveram 14 pessoas e multaram 347 desde 15 de setembro

A PSP e a GNR detiveram, entre 15 e 30 de setembro, 14 pessoas por desobediência e registaram 347 contraordenações por violação das regras previstas no estado de contingência devido à covid-19, indicou esta sexta-feira o Ministério da Administração Interna.

Em comunicado, o Ministério tutelado por Eduardo Cabrita avança que, durante o mesmo período, foram também encerrados 22 estabelecimentos e suspensa a atividade de um outro estabelecimento pelo incumprimento das regras de funcionamento, nomeadamente ao nível do horário de funcionamento ou das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico.

No âmbito da situação de contingência devido à pandemia de covid-19, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública levantaram, entre 15 e 30 de setembro, 347 contraordenações em Portugal continental por incumprimento das regras, sendo o maior número por consumo de bebidas alcoólicas na rua, num total de 150 autos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o Ministério da Administração Interna, a PSP e a GNR registaram igualmente 61 autos por incumprimento do uso de máscara nos estabelecimentos, salas de espetáculos ou edifícios públicos, 38 por violação das regras relativas à realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglomeração de mais de 10 pessoas e 25 por incumprimento das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico nos locais abertos ao público.

As duas forças de segurança levantaram ainda 17 contraordenações pelo incumprimento do uso de máscara nos transportes públicos. No comunicado, o Ministério da Administração Interna indica ainda que foram efetuadas 14 detenções por desobediência às ordens dadas pelas forças de segurança.

A situação de contingência que vigora em Portugal continental desde 15 de setembro vai manter-se, pelo menos, até 14 de outubro.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.983 mortes e 77.284 casos de infeção, segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde.