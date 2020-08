PSP detém sete pessoas em flagrante por tráfico de droga no Beato em Lisboa

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP adianta que a detenção dos suspeitos, com idades compreendidas entre os 22 e os 42 anos, ocorreu na madrugada de terça-feira na freguesia do Beato.

De acordo com o Cometlis, a investigação decorria há mais de oito meses e "tinha como protagonista um grupo de indivíduos que, de forma coordenada e sigilosa, procedia a um importante fornecimento regional de produto estupefaciente, entre haxixe, cocaína e ecstasy".

As forças policiais salientam que, após meses de recolha de prova, foi planeada a interceção do grupo, no sentido de "comprovar as ligações entre os vários membros".

Na sequência das detenções, foram apreendidas 1.066 doses individuais de haxixe, 206 doses individuais de ecstasy, 100 doses individuais de cocaína, 5,39 grama de liamba, um carro, 14 telemóveis e 7.350 euros, dinheiro proveniente da atividade criminosa, segundo a polícia.

Os homens foram presentes a primeiro interrogatório, no qual foi decretada como medida de coação a prisão preventiva a dois dos arguidos, de apresentações semanais a outros dois e de termo de identidade e residência aos restantes três.