Primeiro prémio do Euromilhões saiu em Portugal. São 100 milhões de euros

Os números do Euromilhões

Um único apostador em Portugal venceu o jackpot do Euromilhões desta sexta-feira. O primeiro prémio é de 100.779.289 euros.

A chave do sorteio é composta pelos números 8-19-20-29-44 e pelas estrelas 3 e 8. Foram vendidos 2 026 110 bilhetes em Portugal, segundo a informação disponível no site Jogos Santa Casa.

O segundo prémio, de 349 306,00 euros, contemplou quatro jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, no valor de 65 085,87 euros, vai ser entregue a cinco apostadores, nenhum deles em Portugal. Já o quatro prémio, de 2.487,14 euros, contemplou 64 apostadores, sete dos quais em Portugal.

O concurso europeu teve o primeiro sorteio a 13 de fevereiro de 2004, em Paris. Chegou a Portugal a 2 de outubro do mesmo ano e atingiu rapidamente popularidade, que ainda hoje se mantém.

Também o concurso 03/2020 do M1lhão, sorteado esta sexta-feira, saiu em Portugal, no distrito de Lisboa. O prémio no valor de um milhão de euros saiu ao código MZG 24000.

