Portugal ultrapassou a barreira dos dois mil casos diários de covid

Portugal ultrapassou, pela primeira vez, a barreira dos dois mil casos de infeção pelo novo coronavírus diários. Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 2 072 casos e sete vítimas mortais da pandemia de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira (14 de outubro), no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 91 193 infetados, 54 493 recuperados (mais 446)​, 2 117 vítimas mortais no país.

Neste momento, há 34 583 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, mais 1 619 do​​​​​​ que ontem. Sendo que destes, 97% encontram-se a recuperar "em ambiente domiciliário", informou a ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa.

A maioria dos infetados das últimas 24 horas localiza-se na região do Norte (mais 1001 - 48,3% do total) e em Lisboa e Vale do Tejo (802 - 38,7%). Seguem-se o centro (mais 172), o Alentejo (47), o Algarve (42), os Açores (cinco) e a Madeira (três).

Há sete dias consecutivos que o número de novos casos ultrapassa a barreira dos mil, sendo que até hoje o pico de infetados da pandemia tinha sido atingido no passado domingo (dia 10), quando foram notificados 1649 casos.

Há 396 surtos ativos

Durante a conferência de imprensa, Marta Temido deu nota de que o país tem agora 396 surtos ativos de covid-19.

A maioria (178) encontram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. No Norte há 136 cadeias de transmissão ativas, no Centro são 50, no Algarve 18 e no Alentejo 14.

Quanto ao indicador RT (que mede o número de contágios que cada infetado faz ao longo do tempo), calculado entre os dias 5 e 9 de outubro, pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) "foi estimado em 1,2, com uma média de 1542 novos casos por dia". Sendo que o RT é mais elevado na região Norte (1,34) e menos na do Algarve (0,91).

Ainda com base nas estimativas elaboradas pelo INSA, a responsável pela pasta da Saúde disse que "estamos a enfrentar uma situação de contágios crescente, que tenderá a agravar-se, nos próximos dias, de acordo com os modelos matemáticos". No entanto, Marta Temido não deixou de salientar que a concretização destes modelos está sempre relacionada com a maior ou menor adesão dos cidadãos às medidas sanitárias, apelando, desta forma, à responsabilidade individual.

Sete mortes aconteceram na Grande Lisboa e no Norte

Os sete novos óbitos distribuem-se por Lisboa e Vale do Tejo (quatro) e pelo Norte (três). "Seis destes óbitos registaram-se no hospital e um numa estrutura residencial para idosos", acrescentou a ministra da Saúde.

As vítimas mortais são quatro homens e três mulheres. Entre estas, havia cinco pessoas com mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 e outra entre os 60 e os 69.

A taxa de letalidade global do país é hoje de 2,3%, subindo aos 12,5% no caso das pessoas com mais de 70 anos - as principais vítimas mortais.

Mais 41 pessoas hospitalizadas

Estão internados 957 doentes, ou seja, mais 41 do que no dia anterior. Este é o valor mais elevado de ocupação hospitalar desde 30 de abril, quando se encontravam hospitalizadas 968 pessoas por causa da covid-19.

Já nos cuidados intensivos há agora 135 pessoas - mais três do que na véspera.

O boletim da DGS de hoje indica ainda que as autoridades de saúde estão a vigiar 50 544 contactos de pessoas infetadas (mais 253 do que ontem).

Portugal entra em estado de calamidade e Governo quer tornar máscara obrigatória

A situação da pandemia está a registar em Portugal uma "evolução grave", afirmou, esta tarde, o primeiro-ministro, após uma reunião do Conselho de Ministros, onde foram decididas uma série de novas medidas de mitigação da doença.

O país todo passa de situação de contingência para situação de calamidade e o Governo vai apresentar no Parlamento uma proposta que torne obrigatório o uso de máscara obrigatória nas ruas, anunciou o primeiro-ministro. Em caso de desobediência, o executivo sugere uma multa de até dez mil euros.

Além disso, a aplicação Stay Away Covid será de uso obrigatório nalgumas circunstâncias, nomeadamente, entre as forças de segurança, forças armadas, em escolas e em ambiente laboral.

Há também novas restrições no que diz respeito a ajuntamentos: o número de participantes nos eventos de natureza familiar como casamentos ou batizados, terão de ter uma lotação máxima de 50 participantes e estão proibidos festejos académicos (por exemplo, praxes de receção aos novos estudantes universitários). Os ajuntamentos na rua não poderão ter mais de cinco pessoas.

38,4 milhões de casos em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 38,4 milhões de pessoas no mundo inteiro até esta quarta-feira e provocou 1 091 759 mortes, segundo dados oficiais. Há agora 28,8 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (8 093 600) e de mortes (220 900). Em relação ao número de infetados acumulados no mundo, seguem-se a Índia (7 241 517), o Brasil (5 114 823) e a Rússia (1 340 409). Portugal surge em 48.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (151 063), seguidos da Índia (110 645) e do México (84 420).