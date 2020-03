O dia em que a China teve menos casos do que Portugal

A China registou, esta quarta-feira, 15 novos casos de infeção pelo Covid-19, o número mais baixo desde que foi iniciada a contagem diária, em janeiro. Em contrapartida, os outros países, nomeadamente na Europa, começam a lidar com novos focos do surto. Em Portugal, no mesmo dia, foram confirmados 18 doentes.

Uma das prioridades das autoridades chinesas é agora "protegerem-se contra a importação" de infeções de outros países, à medida que Itália, Irão ou Coreia do Sul lidam com um rápido aumento no número de infetados. Tudo indica que o pico da pandemia foi ultrapassado.

Esta quinta-feira, há 78 infetados pelo novo coronavírus, em Portugal, sendo que 133 pessoas aguardam resultados laboratoriais. Há ainda 4923 cidadãos em vigilância pelas autoridades de saúde. No mundo, os casos já ultrapassam os 127 mil, sendo que 68 335 já estão curados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Siga aqui todos os desenvolvimentos.

Covid-19 está "praticamente contido" em Wuahn

"Os primeiros resultados foram obtidos, estabilizando a situação e mudando a tendência em Wuhan e em Hubei", referia esta terça-feira, o presidente chinês, Xi Jinping. Depois das centenas de infetados registados diariamente, a China conseguiu reduzir as contaminações para menos de vinte casos.

Desde o fim de janeiro que a província chinesa de Hubei tem estado em quarentena. Mas a partir desta semana, as autoridades anunciaram que a maioria das pessoas não contaminadas e que não estiveram em contacto com os doentes podem agora viajar dentro da sua província. A flexibilização parcial do confinamento não afeta a cidade de Wuhan. Assim, em princípio, os 56 milhões de habitantes de Hubei, onde foi detetado o novo coronavírus, no final de 2019, não podem deixar a província, informou o governo local.

Mesmo assim, em Wuhan, vários sinais apontam para a normalização. Os 16 hospitais de campanha foram encerrados, os funcionários do aeroporto voltaram a trabalhar, e o número de novos casos diários está em queda há várias semanas.