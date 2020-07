Mais 374 casos de covid e 11 óbitos. Há um mês que não havia tantas mortes

Portugal registou mais 374 casos por coronavírus e mais 11 mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim Epidemiológico divulgados esta sexta-feira, 3 de julho, pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Ao todo, o nosso país tem 43 156 pessoas infetadas e 1598 vítimas mortais devido à covid-19.

Desde há um mês que não se registavam tantas mortes por covid-19 em Portugal. A 3 de junho, o número de óbitos foi também de 11, data em que se apurava também o maior número de mortes desde o dia 8 de maio.

Destes 374 novos casos, 300 são atribuídos à zona de Lisboa e Vale do Tejo, onde, disse esta sexta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, há 7 129 casos ativos.

A taxa global de letalidade em Portugal é de 3,7% e sobe para 16,2% quando se analisa a faixa etária acima dos 60 anos.

Os novos dados do Boletim epidemiológico conhecidos no dia em que a comissária europeia da saúde diz, em entrevista ao DN e à TSF que "o exemplo de Portugal na covid-19 mostra muito claramente como a situação é frágil". Stelly Kyriakides defende ainda que a retoma das viagens requer cuidados redobrados, tendo em conta o potencial aumento das infeções.

"Penso que o exemplo de Portugal mostra muito claramente como a situação é frágil. E, em regiões mais ou menos inatingidas até agora, estamos a assistir a um aumento no número de casos. A minha responsabilidade como comissária para a Saúde e o meu dever é manter-me realista, olhar para a ciência e assegurar-me que todos percebem que a covid-19 ainda está connosco. Ninguém pode dizer como as próximas semanas e meses vão desenrolar-se. Certamente não estamos onde estávamos em janeiro e fevereiro, quando os casos apareceram pela primeira vez. Mas precisamos estar vigilantes e, quando necessário, tomarmos medidas para proteger os cidadãos", afirma a comissária.

Portugal de fora do corredor turístico do Reino Unido

E também no dia em que se sabe que Portugal continental está fora do corredor turístico do Reino Unido, exceto as ilhas da Madeira e dos Açores. Uma lista que inclui 59 países para os quais os britânicos poderão voar sem necessidade de ficarem 14 dias em quarentena no regresso a casa. Espanha, Alemanha, Grécia, Itália, Macau e Jamaica , por exemplo, estão livres das restrições.

Esta decisã do governo de Boris Johnson representa uma machada para o turismo nacional, uma vez que o Reino Unido é o principal mercado emissor Portugal, tendo representado 19,2% das dormidas de estrangeiros em 2019 - desde 2013 que está em crescendo, tendo sido apenas interrompido em 2018..

Os destinos preferenciais dos hóspedes britânicos foram o Algarve (63,4% das dormidas do mercado), a Madeira (18,5%) e a Área Metropolitana de Lisboa (10,8%).

O fim da quarentena para quem entra no Reino Unido vindo dos países incluídos no corredor aéreo entra em vigor no dia 10 de julho.