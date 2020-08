Um morto e 320 novos casos. Metade são no norte

Nas últimas 24 horas foram confirmados 320 novos casos de covid-19 e morreu uma pessoa. Portugal soma agora, desde o início da pandemia, 57 768 infetados e 1819 vítimas mortais, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo (30 de agosto).

Tal como ontem foi na região norte que se registaram mais casos (162), número que corresponde a metade dos números totais (50,6%).

O óbito registado nas últimas 24 horas também foi no norte do país.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo há 121 novos casos (37,8%). Na região centro são 20, no Alentejo 11 e no Algarve seis. Açores e Madeira não registam novos contágios de covid-19.

Nos internamentos há agora 341 doentes hospitalizados, mais 17 do que ontem, dos quais 41 estão em unidades de cuidados intensivos - mais um nas últimas 24 horas.

Há mais 119 pessoas recuperadas da doença, para um total de 41 885.

Número de infetados passou os 25 milhões

Mais de 25.055.620 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em todo o mundo desde o início da epidemia, dos quais 16.178.500 são hoje considerados curados.

Neste sábado foram registadas 5.488 mortes e 269.020 novos casos.

Os países que registaram mais mortes nos balanços mais recentes são os Estados Unidos, com 1.014 óbitos, a Índia (948) e o Brasil (758).

Os Estados Unidos são o país mais atingido, tanto em número de mortes como de casos, com 182.785 óbitos num total de 5.961.884 casos registados, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos EUA, o país mais afetado pela pandemia de covid-19 é o Brasil, com 120.262 mortes, num total de 3.846.153 casos, seguindo-se o México, com 63.819 mortes (591.712 casos), a Índia, com 63.498 mortes (3.542.733 casos), e o Reino Unido, com 41.498 mortos (332.752 casos).