Portugal com 50.613 infetados e 1725 mortes. Mais 203 casos em 24 horas

Em Portugal, há 50.613 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 203 foram reportados nas últimas 24 horas (um aumento de 0,4%). Há a registar mais três mortes, elevando para 1725 o número total de óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira (29 de julho).

As três mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registados 146 novos casos, o que representa 71,9% do total nacional de novas infeções.

A taxa de letalidade é de 3,4% e acima dos 70 anos é de 16%, afirmou a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, na conferência de imprensa desta quarta-feira sobre a evolução da pandemia em Portugal.

Estão hospitalizados 403 doentes (mais um face ao dia anterior), das quais 43 (mais dois) em unidades de cuidados intensivos.

Jamila Madeira destacou a "redução consistente dos novos casos diários", o que reflete o esforço de várias entidades.

O boletim da DGS indica que há mais 249 pessoas recuperadas para um total de 35.875.

Portugal tem agora 13.013 casos ativos, menos 49 face ao dia anterior.

Enquanto o combate à pandemia de covid-19 continua a fazer-se em todo o mundo, com vários países a adotar novas restrições para conter a propagação do vírus devido ao aumento de infeções, a Comissão Europeia assegurou tratamentos com Remdesivir na União Europeia (UE).

O executivo comunitário anunciou, esta quarta-feira, que assinou um contrato de 63 milhões de euros com a farmacêutica Gilead , que visa "garantir doses de tratamento de Veklury, a marca comercial da Remdesivir", depois de este ser sido o "primeiro medicamento autorizado a nível da UE para o tratamento da covid-19".

Assim, "a partir do início de agosto, e a fim de satisfazer necessidades imediatas, serão disponibilizados aos Estados-membros e ao Reino Unido lotes de Veklury, com a coordenação e o apoio da Comissão", acrescenta o executivo comunitário.

Orçada em 63 milhões de euros financiados pelo Instrumento de Apoio de Emergência da Comissão Europeia, a medida visa garantir o tratamento de cerca de 30 mil pacientes que apresentam sintomas graves de covid-19, segundo as estimativas da instituição.

"Isto ajudará a cobrir as necessidades atuais ao longo dos próximos meses, assegurando simultaneamente uma distribuição justa a nível da UE, com base numa chave de repartição, tendo em conta as recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças", explica a Comissão Europeia.

Rússia espera aprovar vacina contra a covid-19 já em agosto

No outro campo de combate à pandemia, a Rússia espera ter uma vacina contra a covid-19 para administrar já em agosto. As autoridades russas, ouvidas pela CNN, estão a apontar para o próximo dia 10, mas a aprovação da vacina do Centro de Investigação Nacional de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya de Moscovo pode acontecer mais cedo.

Os profissionais de saúde estão na linha da frente no combate à pandemia e serão eles os primeiros a tomar a vacina, que será aprovada para uso público.

"É um momento Sputnik", afirmou Kirill Dmitriev, líder do Fundo de Investimento Direto Russo, que financia a investigação da vacina, referindo-se a 1957, quando a União Soviética lançou, com sucesso, o seu primeiro satélite, em plena guerra fria.

"Os americanos ficaram surpreendidos quando ouviram o sinal de Sputnik. É o mesmo com esta vacina. A Rússia chegará lá primeiro", acrescentou Dmitriev, citado pela CNN esta quarta-feira.

Na semana passada, a Rússia anunciou que realizou com sucesso a fase de provas clínicas. "Os resultados das análises mostram de forma inequívoca que todos os voluntários desenvolveram uma resposta imunitária, como resultado da vacina", informou o Ministério da Defesa russo. Nessa altura foi referido que a 4 de agosto os voluntários vão ser submetidos a uma série de novas análises de controlo para confirmação dos resultados e inocuidade da vacina.

Laboratórios francês e britânico prometem 60 milhões de vacinas ao Reino Unido

Também esta quarta-feira, o laboratório francês Sanofi e o britânico GSK anunciaram que chegaram a acordo com o governo britânico para fornecer 60 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, "sujeito à assinatura de um contrato definitivo".

Os dois grupos, que afirmam que a vacina que estão a desenvolver poderia ser autorizada já na primeira metade de 2021, informaram em comunicado que "estão em curso conversações ativas com a Comissão Europeia, com França e Itália na equipa de negociação, e com outros governos, para garantir o acesso global".

Apesar de reconhecer que "não há garantia" de que se encontre uma vacina contra o novo coronavírus, o ministro para os Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido, Alok Sharma, citado no comunicado, defendeu que "é importante" garantir "acesso rápido a uma vasta gama de promissores candidatos a vacinas".

Este é o quarto acordo deste tipo garantido pelo Reino Unido, após acordos semelhantes com a AstraZeneca, Valneva e BioNTech/Pfizer. O país assegurou já um total de 250 milhões de doses.

A Sanofi e a GSK preveem iniciar a primeira fase do estudo em setembro, com a conclusão estimada até ao final de 2020.

Mais de 208 mil mortos na Europa

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus já provocou a morte de pelo menos 660.787 pessoas e infetou mais de 16.769.080 em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP). Há pelo menos 9.555.900 pessoas consideradas curadas.

Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em mortes como em casos, com 149.260 óbitos em 4.352.304 casos registados, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 1.355.363 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil, com 88.539 mortes em 2.483.191 casos, o Reino Unido, com 45.878 mortes (300.692 casos), o México, com 44.876 mortes (402.697 casos), e a Itália, com 35.123 mortes (246.488 casos).

A Europa totalizava, às 11:00 desta quarta-feira, 208.919 mortes para 3.116.136 casos, a América Latina e Caraíbas 188.718 mortes (4.527.911 casos), os Estados Unidos e Canadá 158.200 óbitos (4.467.181 casos), a Ásia 59.913 mortes (2.641.771 casos), o Médio Oriente 26.334 óbitos (1.123.083 casos), África 18.496 mortes (875.652 casos) e a Oceânia 207 mortes para 17.350 casos do novo coronavírus.