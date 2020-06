Portugal com mais sete mortos por covid-19. Alentejo regista segundo óbito

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram sete pessoas, uma subida em relação ao dia anterior, no qual se tinha registado uma única vítima. A maioria desses óbitos (cinco) ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, sendo que o Alentejo registou a segunda vítima mortal desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado (13 de junho) indica que foram confirmados mais 283 casos de covid-19 (um aumento de 0,8% face ao dia anterior).

Desde que a pandemia começou registaram-se 36 463 infetados, 22 438 recuperados (mais 238) e 1512 vítimas mortais no país.

A taxa de letalidade global por covid-19 em Portugal é de 4,1%. Já acima dos 70 anos a taxa é de 17,4%, segundo o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa da DGS deste sábado, que anunciou ainda que dos profissionais de saúde infetados, 83% recuperaram e já voltaram ao trabalho

Os maiores focos de novas infeções foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 215 novos casos e mais cinco mortes por causa do covid-19, o, que corresponde a 76% de novas infeções de todo o país, registando-se um aumento de quase o dobro de casos em relação à média do país.

Algarve sem novas infeções

Apenas 68 dos novos infetados do último dia não residem na zona da Grande Lisboa e estão distribuídos pelo Norte (mais 42 infetados e um morto), pelo Centro (22 infetados) e Alentejo (4 infetados e um morto). Aliás, a região alentejana contabilizou o segundo óbito por covid-19 desde o início da pandemia. Açores, Madeira e Algarve não revelam nenhuma alteração à sua situação epidemiológica do dia anterior.

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, esclareceu que relativamente a uma possível cadeia de transmissão de covid-19 num bairro piscatório de Espinho, "tudo indica que será um surto circunscrito". "Foram feitos 54 testes, dos quais 14 deram resultado positivo", acrescentou.

Nas últimas 24 horas, registaram-se menos 12 pessoas internadas, sendo agora 428 doentes, sendo que destes 77 encontram-se nos cuidados intensivos (mais quatro). A maioria estará nos hospitais da Grande Lisboa.

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1516 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

Uma das questões levantadas nas últimas horas por um estudo do worldometers, segundo o qual Portugal era o segundo país com maior número de novos casos positivos da União Europeia, só atrás da Suécia, o secretário de Estado, António Sales, lembrou que "estamos perante uma maratona".

"Isto não é uma disputa entre países. É antes um exercício coletivo onde todos temos a aprender com todos. A nossa estratégia passa por proteger faixas mais vulneráveis", explicou o governante, que referiu ainda que a incidência em pessoas acima dos 65 anos baixou de 36% para 31,3%.