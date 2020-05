PJ deteve homem por violência doméstica e abuso sexual durante vários anos

Violência doméstica. Criada linha de SMS para as mulheres que estão em isolamento com os agressores

Detido homem de 19 anos suspeito de abusar de crianças que conhecia no Fortnite

Um homem foi detido no Algarve por suspeita de ter violado a enteada ao longo de nove anos e por violência doméstica sobre a companheira, anunciou nesta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a diretoria do Sul da PJ explica que sobre este homem, de 50 anos de idade, recaem "fortes indícios da prática dos crimes de violação agravada e violência doméstica".

Os factos em investigação terão decorrido ao longo de vários anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os episódios de violência doméstica sobre a companheira, de 46 anos, aconteceram desde o início da relação, a partir de 2007, e os abusos sexuais sobre a enteada aconteceram desde que esta, agora com 19 anos, tinha 10 anos de idade.

A PJ diz que estes abusos "foram evoluindo de gravidade" e que o último ocorreu na semana passada.

"As agressões físicas, psicológicas e sexuais verificavam-se no interior da residência do agregado, em ambiente totalmente controlado pelo suspeito", acrescenta.

O homem vai agora ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação das medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público da secção de Olhão do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro.