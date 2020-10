PJ detém suspeito pornografia de menores no Alentejo

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou nesta sexta-feira a detenção de um homem de 40 anos, residente no concelho de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, por suspeitas da prática do crime de pornografia de menores.

Segundo um comunicado da PJ, o suspeito foi localizado e detido através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora.

"Foram realizadas várias diligências de investigação", de entre as quais uma "busca domiciliária realizada em casa do suspeito", em que foram apreendidas "largas dezenas de ficheiros informáticos contendo imagens de crianças em situações de abuso sexual", além do equipamento telemóvel, adiantou a força de segurança.

A Polícia Judiciária indicou que o suspeito já estava "referenciado noutros inquéritos pelo mesmo tipo de crime".

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.