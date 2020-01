PJ detém histórico anarquista galego procurado por crimes violentos em Espanha

A notícia da detenção já corria nos sites da internet dos movimentos anarquistas internacionais, desde domingo passado. Esta terça-feira, em comunicado, ainda que não faça referência à sua ligação a estes grupos, a Polícia Judiciária (PJ) confirma a detenção do galego, no dia 25 de janeiro, em cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu (MDE), emitido pelas autoridades espanholas. A operação foi coordenada pela Unidade Nacional de Contraterrorismo UNCT) da PJ.

Gabriel Pombo da Silva, 52 anos, já tinha estado preso em Espanha, Alemanha e Itália, sempre por crimes violentos relacionados com a sua luta anarquista. De acordo com a PJ, o galego era há muito procurado pela polícia espanhola, para cumprir uma pena de 30 anos de prisão por vários crimes, entre os quais assaltos a bancos à mão armada, extorsão a empresários e um homicídio. Todos os crimes foram cometidos entre 1990 e 1997 em Espanha, segundo o MDE.

Gabriel vivia há cerca de ano e meio escondido na região de Monção, Minho, de onde continuava a sua ação revolucionária na clandestinidade. É daqui que deu uma entrevista ao jornal "Novas da Galiza", classificado como de esquerda nacionalista, em abril de 2018. O anarquista em fuga é descrito como um lutador pela liberdade e "expropriador" de bancos.

Nasceu no bairro popular de Poulo, em Vigo e acompanhou os pais quando estes emigraram para a Alemanha, onde foi preso pela primeira vez num centro de menores. Passou por vários países antes de regressar a Vigo, tendo também sido preso em Itália acusado de ações violentas. "Passou 32 anos de vida dentro da cadeia, a lutar a partir dela e a fugir, num incansável combate na procura pela liberdade individual e coletiva", escreve o jornal. "Conversámos com ele no exílio português, já que continua com processos em aberto em Itália e na Alemanha", é revelado ainda.

Consciência e raiva

Nessa entrevista, Pombo da Silva fala da sua história de vida: "Quase toda a minha luta partiu da cadeia e quando saía a minha briga continuava. Nos anos 89 e 90 participei num grupo armado que formámos a partir da APRE (Associação de Presos em Regime Especial), nós éramos o setor galego e chamávamo-nos de Irmandade Galega. Tudo quanto eu observava à minha volta fazia com que tomasse consciência, via pessoas que por serem fascistas ou por terem dinheiro viviam bem, enquanto a maior parte das pessoas do meu bairro não tinha nada. Naquela altura tínhamos consciência e raiva e por isso também podíamos fazer outras coisas".

Escreveu vários manifestos quando estava preso, entre os quais Diario e ideario de un delincuente, divulgado pelos anarquistas espanhóis.

Um dos sites que noticiou a sua detenção, lamenta o "fim da clandestinidade do companheiro anarquista Gabriel Pombo da Silva" referindo que foi preso nessa manhã, dia 25 de janeiro, pela PJ, encontrando-se nas instalações desta polícia no Porto. "Gabriel está bem e bastante tranquilo, apesar de tudo", informa. Mas não se conformam com o destino de Gabriel, a quem consideram uma vítima da "vingança" de "governos repressivos" de vários países da Europa "por nunca ter baixado a sua cabeça, nem ter desistido de lutar".

Segundo a PJ o galego foi presente ao Tribunal de Relação de Guimarães para interrogatório judicial. O kuiz determinou que ficasse em prisão preventiva, a aguardar extradição para Espanha.

Não é a primeira vez que são detidos em Portugal operacionais ligados aos movimentos galegos considerados terroristas. Em 2015 Héctor José Naya Gil, 33 anos, um operacional da Resistência Galega, de nacionalidade espanhola, foi detido no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, quando tentava embarcar num voo para Caracas (Venezuela), com um passaporte venezuelano falso. Tinha sido condenado a 11 anos de prisão (5 anos por "participação em organização terrorista" mais seis anos por "colocação de artefactos explosivos com fins terroristas").

Pouco depois de ser confirmada a sentença de 05 de dezembro último, Héctor Gil fugiu às autoridades espanholas e a Audiencia Nacional emitiu uma "ordem de captura"

A denominada "Resistência Galega" é uma organização terrorista cujo objetivo é o de conseguir a independência do território histórico da Galiza face a Espanha e uma parte do Norte de Portugal, subvertendo para isso a ordem constitucional na Comunidade Autónoma [...], justificando o uso da violência contra pessoas e bens como única forma de alcançar os seus propósitos", escreveu o tribunal.