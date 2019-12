Paulo Pereira Cristóvão e Mustafá condenados a prisão por assaltos

Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes condenou os arguidos no âmbito do processo dos assaltos violentos a residências, que conta com mais 15 arguidos, três deles agentes da PSP.

Um dos agentes da PSP foi condenado a 16 anos de prisão e outro a 17 anos.

Os 17 arguidos foram acusados pelo Ministério Público (MP) de pertencerem a uma rede criminosa de assaltos violentos a residências na Área Metropolitana de Lisboa.

Em causa estão crimes de associação criminosa, roubo, sequestro, posse de arma proibida, abuso de poder, violação de domicílio por funcionário e falsificação de documento.

Segundo a acusação, Paulo Pereira Cristóvão, antigo inspetor da Policia Judiciária (PJ) e ex-vice-presidente do Sporting, era o cabecilha de uma rede de assaltos violentos a casas em Lisboa e na Margem Sul do Tejo. De acordo com o Ministério Público (MP), era o antigo dirigente do Sporting e outros cinco arguidos que, alegadamente, recolhiam informações e decidiam as casas que o grupo devia assaltar. Depois, as informações eram transmitidas aos restantes elementos da rede, que realizavam os assaltos.

O caso já tinha sido julgado entre junho de 2016 e fevereiro de 2017, mas o julgamento terá de ser repetido, porque a primeira fase de instrução (a fase facultativa em que um juiz decide se o processo segue para julgamento) foi anulada, depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter declarado a "incompetência material" do Tribunal Central de Instrução Criminal.