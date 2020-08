'Jackpot' de 85 milhões de euros no próximo Euromilhões

O próximo concurso do Euromilhões terá, no primeiro prémio, um 'jackpot' de 85 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave sorteada hoje, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 293.190,72 euros, vai contemplar dois jogadores, no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 68.523,50 euros, vai ser entregue a dois apostadores, também no estrangeiro.

Já o quarto prémio, no valor de 1.376,99 euros, vai contemplar 31 apostadores, sete dos quais em Portugal.

A chave vencedora do concurso 064/2020 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 08 -- 13 -- 14 -- 42 - 50 e pelas estrelas 03 e 09.

Esta informação não dispensa a consulta dos resultados oficiais.