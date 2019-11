Obras na Marginal começam quarta-feira e vão durar quatro a cinco dias

A degradação da arriba e do muro de contenção entre S. Pedro e a Parede obrigou, por precaução, ao corte da via mais à direita da Avenida Marginal no sentido Cascais-Lisboa

Marginal com uma faixa cortada no sentido Cascais - Lisboa devido a degradação do paredão

Começam esta quarta-feira as obras no muro de contenção da Avenida Marginal ,que devido ao estado de degradação levou ao encerramento na segunda-feira da circulação rodoviária na faixa da direita, no sentido Cascais-Lisboa, entre São Pedro e o cruzamento da Parede. Trata-se de um troço com uma extensão de mais de 300 metros.

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreira, afirmou esta terça-feira que a intervenção vai durar entre "4 a 5 dias" e deverá estar concluída no fim de semana, mas tudo vai depender das condições climatéricas. "A operação que estamos a fazer é de mitigar riscos e isso está feito com o corte da via. Depois estamos a preparar os procedimento para, em princípio, na quarta-feira, fazermos uma intervenção de emergência, que faça a contenção dos danos na muralha e também debaixo da própria marginal", informou o autarca aos jornalistas.

Depois do procedimento de urgência, agendado para o dia de quarta-feira, irá ser feito uma intervenção "estrutural", que irá demorar mais tempo e cujo objetivo é recuperar todos os danos, não tão graves, ao longo de toda a faixa, explicou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Intervenção estrutural na Avenida Marginal vai custar dois milhões de euros

A trabalhar em conjunto com a Associação Portuguesa do Ambiente (APA) e as Infraestruturas de Portugal (IP), a autarquia refere que a degradação do muro piorou nos últimos dias devido às condições do mar e por essa razão foi necessária uma "intervenção urgente".

Carlos Carreira afirma que a autarquia não quis esperar para saber qual das duas entidades serria responsável pela obra e decidiu avançar por uma questão de segurança.

"A câmara já tinha assumido que faria a intervenção estrutural, cujo valor é cerca de dois milhões de euros", referiu o autarca sobre as obras que, em princípio, não deverão afetar a circulação na Avenida Marginal. Uma intervenção mais profunda que irá ocorrer depois do procedimento de urgência, que começa esta quarta-feira e cujo custo será na ordem dos 150 mil euros, revelou ainda o autarca.