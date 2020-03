Já há quatro infetados em Portugal. Três no Porto, um em Lisboa

Máscaras não chegam para as encomendas desde casos em Itália

Em comunicado, a DGS indica que esta terça-feira foram confirmados dois casos positivos, um deles um homem de 60 anos no Hospital de S. João, no Porto, com "ligação a caso confirmado" para o novo coronavírus que causa a doença Covid-19.

O segundo caso de infeção em Portugal esta terça-feira reportado é o de um homem de 37 anos no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, igualmente com "ligação a caso confirmado" para o novo coronavírus.

Na segunda-feira, a DGS confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto.

Os hospitais Curry Cabral, em Lisboa, e de S. João e Santo António, no Porto, onde estão internados os quatro homens, são unidades de referência indicadas pela DGS para a fase de contenção da propagação do novo coronavírus.

Há um tripulante português de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo as autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde declarou a epidemia de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e o risco de contágio "muito elevado".