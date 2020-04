Não partilhe PDF de jornais. É crime!

Uma edição inédita do Diário de Notícias. Veja aqui onde a pode comprar

Recentemente, as aplicações que reproduzem edições inteiras de jornais nos telemóveis - e às quais se acede por Whatsapp e através dos mails - tiveram um crescimento extraordinário. Isto acontece porque os jornais estão com mais difícil acesso - em papel - e porque as pessoas não saem de casa.

Como órgãos de comunicação social, cabe-nos informar que esse acesso é ilegítimo - é pirataria, igual à que é punível nas atividades artísticas. E não ajuda a que a informação continue a ser feita - e paga.

Por isso os diretores de todos os meios escritos portugueses unem-se nesta campanha, contra esta pirataria, este roubo de informação, que coloca em risco a sobrevivência do jornalismo.

Não abra essas aplicações, não as partilhe! E ajude esta missão de informar, assinando AQUI o seu jornal.

Caro leitor(a),

Na atual situação extraordinária em que vivemos, a importância do acesso a informação credível tem sido ainda mais realçada. Sentimos, da sua parte, essa exigência todos os dias e estamos deste lado a trabalhar continuamente para lhe fazer chegar os melhores conteúdos. Para que isso seja possível há, em cada órgão de informação, dezenas ou centenas de profissionais, de jornalistas a fotógrafos, de gráficos a colunistas que garantem a sua continuidade.

Para conseguirmos manter a qualidade precisamos da sua colaboração no combate à pirataria.

Diariamente, versões em PDF, com a totalidade dos jornais e revistas nacionais, são partilhadas por e-mail, whatsapp ou em redes sociais, numa clara violação dos direitos de autor. Esta partilha, além de ser um crime, é uma ameaça à sustentabilidade financeira das empresas, à informação livre e independente e no limite coloca em causa milhares de postos de trabalho.

Por isso, numa iniciativa inédita, os diretores de vários jornais e revistas juntam-se agora para lhe pedir que nos ajude a travar a pirataria, convidando os leitores a assinarem as edições digitais ou a dirigirem-se ao ponto de venda mais próximo.

Diga não à pirataria e sim à informação de qualidade.

Ferreira Fernandes, Diário de Notícias



André Veríssimo, Negócios

Bernardo Ribeiro, Record

Carla Borges Ferreira, Meios & Publicidade

Cláudia Lobo, Visão Júnior

Domingos Andrade, Jornal de Notícias

Eduardo Dâmaso, Sábado

Filipe Alves, Jornal Económico

João Vieira Pereira, Expresso

José Carlos de Vasconcelos, Jornal de Artes Letras e Ideias

José Manuel Ribeiro, o Jogo

Mafalda Anjos, Visão

Manuel Carvalho, Público

Maria João Vieira Pinto, Executive Digest e Marketeer

Mário Ramires, Sol e "i"

Octávio Ribeiro, Correio da Manhã

Rui Tavares Guedes, Courrier Internacional

Sérgio Magno, Exame Informática

Tiago Freire, Exame

Vítor Serpa, a Bola