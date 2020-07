Nacional 125. Choque entre motociclo e todo-o-terreno faz dois mortos

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu pouco depois das 10:30, na zona da Murteira, entre a Fuseta e Tavira, "tendo resultado na morte de um homem e de uma mulher, ocupantes do motociclo".

De acordo com a fonte, são desconhecidas as causas que estiveram na origem do embate entre os dois veículos, estando o acidente a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da Guarda Nacional Republicana.

Nas operações de socorro estão envolvidos 17 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Olhão, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica, apoiados por sete veículos.