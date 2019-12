Mulher morre na sequência de queda de 3.º andar em Famalicão

Depois do 01, do 02 e do 03, o Bolsonaro 04 já está na política

Depois do senador Flávio, do vereador Carlos e do deputado Eduardo, o 04, como o pai o chama, será vogal do Aliança Pelo Brasil, novo partido do clã. Mesmo novato, já tem uma razoável coleção de polémicas, como os irmãos.