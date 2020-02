Mulher morre em incêndio numa habitação em Setúbal

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o incêndio foi dado pelas 20:51, tendo as equipas que acorreram ao local registado a morte de uma mulher, com 70 anos.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 16 operacionais, auxiliados por seis viaturas, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Setúbal e militares da Guarda Nacional Republicana.