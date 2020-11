Mulher foi morta à facada pelo marido em Penafiel

Bombeiros acusados de burla e falsificação com formação em Famalicão

Uma mulher de 74 anos encontrada morta, vítima de esfaqueamento, na madrugada desta segunda-feira, em Duas Igrejas, concelho de Penafiel. O crime foi cometido pelo marido, que foi quem deu o alerta cerca das 05.30.

Acorreram os Bombeiros Voluntários de Penafiel que encontraram a mulher já em paragem cardio-respiratória. A equipa médica da Viatura de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa ainda fez manobras de reanimação mas o óbito foi declarado no local.

A GNR e a Polícia Judiciária estiveram no local e como se trata de um homicídio a investigação é realizada pela PJ.