Mulher de 83 anos morre em Penafiel entalada num elevador

Uma mulher de 83 anos morreu esta segunda-feira ao ficar entalada num elevador da moradia onde residia, nas Termas de S. Vicente, no concelho de Penafiel, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a corporação de Entre-os-Rios, a situação ocorreu com uma plataforma elevatória montada no exterior da vivenda que fazia a ligação do rés-do-chão ao primeiro andar do edifício.

O alerta para ocorrência, comunicado por familiares da vítima, foi registado às 14:55 e o óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os bombeiros de Entre-os-Rios mobilizaram meios de socorro para o local, com duas ambulâncias e quatro operacionais.