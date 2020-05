Mota Jr. Rapper que estava desaparecido foi encontrado morto em Sesimbra

David Mota, conhecido no mundo da música rap portuguesa como Mota Jr., foi encontrado morto. Estava desaparecido desde meados de março e o corpo foi encontrado em Sesimbra na segunda-feira, segundo avança a TVI.

O cadáver estava em avançado estado de decomposição e só esta terça-feira foi identificado, com a Polícia Judiciária a assumir a investigação, depois de ter sido a GNR que pegou no caso após a descoberta do corpo na segunda-feira à noite.

"Ca Bu Fla Ma Nau", com Piruka, foi o maior sucesso da carreira de Mota Jr, que fazia rimas em crioulo.

O rapper de 28 anos estava desaparecido desde 15 de março. Na altura, foi noticiado que David Mota teria sido sequestrado à porta de casa, em São Marcos, Cacém, no concelho de Sintra. Segundo foi então avançado teria recebido uma chamada telefónica para descer até à porta do prédio, quando era 01.00.

No programa da TVI "A Tarde É Sua", em abril, Filomena Mota, mãe do músico, disse que o filho foi recebido por dois indivíduos armados que o levaram.

David Mota era o mais novo de três irmãos. A mãe e uma das irmãs prestaram declarações na Polícia Judiciária em Lisboa, tendo nesse mesmo dia, segundo a TVI, sido assaltada a casa da família, que se encontrava sem ninguém.

A mãe revelou que David teria uma bolsa com pertences, entre eles, a chave de casa, quando foi raptado. Terá sido assim que os assaltantes tiveram acesso às chaves para entrar na habitação.