Morreu o Presidente do Santander, Vieira Monteiro, vítima de Covid-19

O presidente conselho de administração do banco Santander, António Vieira Monteiro, vitima de Covid-19. A informação foi confirmada pelo Dinheiro Vivo. Vieira Monteiro já estaria doente há várias semanas e, face ao quadro debilitado do banqueiro, o novo coronavírus foi fatal.

Vieira Monteiro estava internado no Hospital de São José, onde acabou por falecer. Terá contraído o vírus numa viagem a Itália, segundo avançou o Jornal Económico e confirmou o Dinheiro Vivo. No regresso a Portugal ficou de imediato de quarentena.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O banqueiro iria completar os 74 anos a 21 de março. Nasceu em 1946. Vieira Monteiro assumiu a presidência do conselho de administração do Santander em 2019- sucedendo a Nuno Amado. Antes, foi o presidente executivo do banco entre 2012 e 2018 - e fazendo todo o longo percurso da Troika. Antes disso, desempenhava o cargo de administrador executivo do Santander Totta, tendo à sua responsabilidade os pelouros de riscos, recuperações, universidades, desinvestimentos e também o Banco Totta Angola.

Licenciado em direito, Vieira Monteiro tinha sido vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 1993 e 2000, ingressando depois no Santander Totta.

Em atualização