Morreu o médico José Eduardo Pinto da Costa, irmão do presidente do F.C. Porto

Morreu esta tarde, aos 87 anos, José Eduardo Pinto da Costa. Segundo o jornal O Jogo o médico legista encontrava-se muito doente.

Natural do Porto, José Eduardo Lima Pinto da Costa foi o primeiro de cinco filhos de José Alexandrino Costa e Maria Elisa Pinto.

Licenciado em Medicina, especializou-se mais tarde em Medicina Legal, na qual se doutorou. Destacou-se como professor universitário, tendo sido professor catedrático da Faculdade de Medicina do Porto, e igualmente lecionado noutras faculdades.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Diretor do Instituto de Medicina Legal desde 1976, dedicou-se em exclusividade a esta área a partir de 1997. Realizou mais de 30 mil autópsias.

O funeral do irmão do presidente do F.C. Porto realiza-se às 17.00 de quinta-feira, em Cedofeita.