Moradores de bairro de Lisboa amarram homem suspeito de estar infetado

Um homem foi amarrado a um varandim por moradores do Bairro Padre Cruz, em Lisboa, por haver suspeitas de estar infetado com Covid-19 e ter um comportamento negligente. Alguns residentes não se conformaram com a atitude do homem e, segundo conta o Jornal de Notícias, amarraram-no ao varandim de um edifício e alertaram a PSP.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP confirmou o incidente e adiantou que o homem foi levado a uma unidade de saúde para fazer o teste à Covid-19. O resultado ainda não é conhecido. A PSP não revelou se o homem foi libertado nem se houve alguém identificado pela ação sobre o indivíduo,

As pessoas do bairro queixavam-se que o homem está infetado e que tinha conhecimento disso. Contudo, o seu comportamento era irresponsável. Não permanecia em confinamento na sua habitação, como recomendam as autoridades de saúde, e circulava pelo bairro sem usar máscara protetora. O argumento dos populares que fizeram a sua "detenção" foi que colocava em causa a saúde pública e era necessário tomar medidas.