Menina com dois anos morre em farmácia em Queluz

Vimeca diz que acidente com autocarro em Queluz se deveu a "falha humana"

Uma menina com dois anos morreu esta quarta-feira de forma súbita numa farmácia em Queluz.

A notícia foi avançada pela TVI, segundo a qual o alerta foi dado às 17.42 e, apesar de os Bombeiros Voluntários de Queluz terem efetuado manobras de suporte básico de vida e tentado a desfibrilhação, não foi possível reverter a situação.

A menina, que acompanhou a mãe na ida à farmácia, tinha problemas cardíacos e aguardava tratamento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No local estiveram uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, assim como uma equipa de psicólogos do INEM, apoiada pelos bombeiros de Queluz e de Dafundo e pela PSP.