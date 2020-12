Marcelo elogia "coragem" do homem que salvou outro no rio Tejo

Homem caiu no rio Tejo e foi salvo por outro homem (veja o vídeo)

O Presidente da República enalteceu o "exemplo de solidariedade humana e de coragem" do homem que no sábado se atirou ao rio Tejo, em Lisboa, para salvar uma pessoa prestes a afogar-se.

"Ao tomar conhecimento do salvamento da pessoa que caiu esta manhã nas águas do Tejo, junto ao cais das colunas, o Presidente da República enalteceu o bom exemplo de solidariedade humana e de coragem demonstrado por José Brito, que enquanto passeava com o seu filho salvou uma vida humana", refere uma nota publicada na página oficial da Presidência da República.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um homem de 68 anos caiu no sábado ao Tejo, junto do Cais das Colunas, em Lisboa, e foi socorrido por outro homem que passava, sendo depois transportado para o hospital, onde ao fim da tarde de sábado ainda estava internado, sem correr perigo de vida.

Fonte oficial da Polícia Marítima disse no sábado à Lusa que a ocorrência teve lugar perto do meio-dia e que o homem chegou a ser alvo de "reanimação cardiorrespiratória" no local.

De acordo com o texto publicado na página da Presidência, a ação do homem que se atirou ao rio numa ação de socorro "certamente marcará os que assistiram, no local, ao salvamento, como todos os que dele tiveram conhecimento".

"O exemplo de José Brito deve ser distinguido pela coragem e pela vontade de ajudar o próximo", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.