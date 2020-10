João Ribeiro de Almeida sucede a Faro Ramos no Camões

O presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, Luís Faro Ramos, termina o seu mandato de três anos no próximo dia 31, segundo um despacho de exoneração publicado esta terça-feira em Diário da República.

O despacho é assinado pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Na cerimónia pública de apresentação da Rede de Ensino Português no Estrangeiro há três semanas, Augusto Santos Silva referiu-se expressamente ao final do mandato de Faro Ramos - embaixador de Portugal em Havana antes de assumir funções no Camões, para as quais foi nomeado em 24 de outubro de 2017 -, anunciando que o seu substituto será um homem, por respeito à quota de género no conselho diretivo do Camões, que é "favorável" às mulheres, segundo o ministro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou que o embaixador João Ribeiro de Almeida será o novo presidente do Camões. "João Ribeiro de Almeida iniciará funções no próximo dia 1 de novembro, substituindo o Embaixador Luís Faro Ramos que será o próximo Embaixador de Portugal no Brasil", revela a nota publicada esta terça-feira nas redes sociais.

João Ribeiro de Almeida, nascido em 1962, é licenciado em Direito e ingressou na carreira diplomática em 1990, tendo desempenhado funções em Lisboa e no estrangeiro, tendo sido chefe do Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e Embaixador na Colômbia. Presentemente assumia o papel de Embaixador de Portugal na Colômbia.