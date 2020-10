Região de Lisboa concentra o maior numero de mortes e infeções

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 854 novos casos de covid-19 e seis mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde (DGS), publicado esta quinta-feira (1 de outubro).

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indica que há 25 482 casos ativos de covid-19 em Portugal, mais 441 do que na quarta-feira. É o o número mais alto desde o início da pandemia.

A DGS indica que das seis mortes registadas, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções, e uma na região Norte.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que estão internadas 682 pessoas (mais 16 em relação a quarta-feira). Em cuidados intensivos estão 107 pessoas (mais duas).

Açores prolonga estado de calamidade pública

Também hoje ficou a saber-se que o Governo regional dos Açores decidiu prolongar a situação de calamidade pública devido à covid-19 em Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial até 15 de outubro, mantendo Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo em alerta.

A decisão, aplicada até às 24:00 de 15 de outubro, foi tomada numa reunião extraordinária do Conselho do Governo realizada na quarta-feira por videoconferência.

No comunicado divulgado, o executivo socialista explica que as situações são mantidas perante "a evolução da situação da pandemia a nível global, e tendo em conta as ligações aéreas do exterior às ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial", pelo que "continua a justificar-se a prorrogação da declaração da situação de calamidade pública nessas ilhas, bem como a prorrogação da situação de alerta nas ilhas Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo".

Arquipélago com dois novos casos nas últimas 24 horas

Os Açores registaram nas últimas 24 horas dois novos casos positivos de covid-19, detetados na sequência de 1.125 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região.

Um dos casos é referente à ilha Terceira e o outro a Santa Maria, avança o comunicado de hoje da Autoridade de Saúde Regional, que dá conta ainda da recuperação de uma mulher de 59 anos na ilha Terceira, elevando para 185 o número de casos recuperados de covid-19 nos Açores.

O caso diagnosticado na ilha Terceira reporta-se a um homem com 33 anos, "não residente, que cumpre isolamento profilático desde que foi identificado como contacto próximo de alto risco de um caso positivo anteriormente detetado, tendo realizado teste de despiste para o vírus SARS-CoV-2 na sequência do surgimento de sintomas", informa aquela entidade.

Já o caso diagnosticado na ilha de Santa Maria corresponde a um homem com 66 anos, "residente, que também está em isolamento profilático desde a sua identificação como contacto próximo de alto risco de um caso positivo anteriormente diagnosticado, que obteve resultado positivo no teste de despiste para o vírus SARS-CoV-2".

Segundo a Autoridade de Saúde açoriana, estes novos "casos apresentam situação clínica estável, tendo já sido diligenciados, pelas delegações de saúde concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos, bem como todos os inerentes ao aprofundamento da investigação epidemiológica".

Até ao momento, foram detetados na região 306 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Atualmente há 72 casos positivos ativos na região, dos quais 46 em São Miguel, 11 na Terceira, quatro na Graciosa, cinco no Pico, três no Faial, um em São Jorge e dois na ilha de Santa Maria.

Desde o início da pandemia ocorreram 16 mortes relacionadas com a covid-19, todas em São Miguel.

Primeiro jogo da I Liga com público realiza-se este sábado

É nos Açores que no sábado vai decorrer o primeiro jogo da I Liga com publico nas bancadas. As normas sanitárias que vão estar em vigor durante o Santa Clara - Gil Vicente, a contar para a terceira jornada, foram anunciadas esta quinta-feira.

No primeiro jogo profissional a ter público esta época em Portugal, os adeptos vão estar separados cinco lugares, mesmo sendo coabitantes.

"Será feita a ocupação obrigatória do lugar identificado no ingresso, inclusive entre coabitantes. Os lugares disponíveis serão devidamente sinalizados, através da sinalética 'não sentar' e haverá existência de cinco cadeiras de intervalo entre cada lugar ocupado", afirmou Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel.

Este jogo faz parte da primeira de três fases do plano da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para o regresso do público aos estádios.

A diretora executiva da LPF, Sónia Carneiro, disse, numa conferência de imprensa no Estádio Cidade de Coimbra, que o plano, sujeito à evolução da pandemia da covid-19, envolve vários testes pilotos, distribuídos por três fases, num processo "que se quer evolutivo".

A primeira fase, que tem início já no próximo sábado com o jogo Santa Clara-Gil Vicente, com a possibilidade de registar uma assistência de 1.000 pessoas, num estádio com capacidade para 10 mil espetadores.

Numa segunda fase, a LPFP pretende uma assistência máxima de 2.500 pessoas, sem ocupar 20% da capacidade do estádio e, numa terceira fase, 5.000 pessoas sem ultrapassar uma ocupação de 30% do estádio.

"Depois destes testes piloto, o objetivo é conseguirmos a ocupação, de pelo menos, 30% das bancadas de todos os estádios", salientou Sónia Carneiro.

Mais de 34 milhões de infetados no mundo desde início de pandemia

Pelo menos 34.041.560 pessoas foram infetadas em todo o mundo com o novo coronavírus desde que este foi descoberto em dezembro na China, indica um balanço às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) da agência France-Presse.

O número de mortos no mesmo período foi de 1.018.634 e pelo menos 23.506.700 pessoas são consideradas curadas, segundo a AFP.

Nas últimas 24 horas registaram-se 6.206 mortos e 304.965 novos casos de covid-19. Os países que registaram mais mortes no último dia foram a Índia (1.181), o Brasil (1.031) e os Estados Unidos (964).

Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 206.959 mortos entre 7.233.946 casos, segundo o balanço da universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.840.688 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais enlutados são o Brasil com 143.952 mortos em 4.810.935 casos, a Índia com 98.678 mortos (6.312.584 casos), o México com 77.646 mortes (743.216 infetados) e o Reino Unido com 42.143 mortes (453.264 casos).

