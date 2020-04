Mais 35 mortes e 699 infetados com covid-19 em Portugal. Casos aumentam 5,6%

Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Hospital de primeira linha para o tratamento de crianças com covid-19.

Morreram mais 35 pessoas e foram confirmados mais 699 casos de covid-19, em Portugal, nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quarta-feira (8 de abril), há agora no total 380 mortos, 13 141 casos e 196 recuperados.

Ou seja, de segunda para terça-feira registou-se um aumento de 5,6% no número de infetados. Ontem esta mesma taxa encontrava-se nos 6% e na segunda nos 4%. Uma melhoria dos indicadores da semana passada, que pode significar a eficácia das medidas de contenção, mas que não pressupõe que o esforço deva ser reduzido, pelo contrário, como frisam as autoridades de Saúde.

"Nós estamos com uma curva simpática, porque aparentemente está a crescer, mas devagarinho, embora estejamos numa fase inicial. E isso interessa-nos para podermos ter tempo para tratar os doentes, dar-lhes alta e receber outros doentes. Mas em qualquer altura as coisas podem tornar-se mais agressivas e, por isso, é que temos de manter a contenção", diz, ao DN, Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos.

Quase milhão e meio de infetados e mais de 83 mil mortes no mundo

A pandemia do novo coronavírus já fez 83 090 mortes em todo o mundo e infetou quase um milhão e meio de pessoas. Registam-se 308 884 casos de recuperação de covid-19, segundo os dados mais recentes, atualizados às 11:40 desta quarta-feira.

Os Estados Unidos são o país com mais casos registados no mundo - 400 459 infetados e 12 857 mortes. Espanha aparece logo a seguir com mais de 146 mil casos e 14 555 mortes, seguida de Itália, que identificou 135 586 casos com o novo coronavírus e registou 17 127 vítimas mortais.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos). E acima de tudo: fique em casa.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.