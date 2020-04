Mais 34 mortes e 598 casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Infetados aumentam 3,7%

Nas últimas 24 horas, morreram mais 24 pessoas em Portugal vitimas da covid-19 e foram confirmados 598 novos casos de infeção. O que faz com que, no total, o país registe agora 504 mortes, 16585 infetados e 277 recuperados, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste domingo (12 de abril),

Estão internadas 1177 doentes (mais três do que ontem), 228 encontram-se nos cuidados intensivos (menos cinco que este sábado). Ou seja, 88% dos doentes estão a ser tratados em casa. Aguardam resultados laboratoriais 3611 pessoas e mais de 25 mil estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este sábado, tinham sido registadas 35 novos óbitos - um crescimento de 8% face ao dia anterior. Hoje esta taxa é de 7,2%. Já a taxa de letalidade nacional encontra-se agora nos 3%, "ligeiramente acima daquilo que era a taxa anterior", ​​​​​​​informou a ministra da Saúde, Marta Temido, este domingo, em conferência de imprensa. Subindo aos 10,9% entre os infetados com mais de 70 anos.

A responsável pela pasta da Saúde indicou ainda que 25 das 34 mortes registadas no último dia dizem respeito a pessoas com mais de 80 anos.

O norte continua a ser a região que resgista mais óbitos e mais casos. São agora 9 747 os infetados e 280 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (3 841 e 91 mortes), onde está o munícipio com maior número de doentes - Lisboa (890). A nível regional, está depois, o centro (2 426 e 120 mortes), o Algarve (279 e 9 mortes) e o Alentejo (139 casos, sem registo de óbitos). Nos Açores, há 94 casos e quatro mortes e na Madeira 59 doentes.

Mais de 1,7 milhões de casos no mundo

Há 1 790 956 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus no mundo inteiro, este domingo, segundo dados oficias, atualizados às 10:58. Registam-se, neste momento, 109 664 mortes e 409 568 recuperados.

Os Estados Unidos da América são o país com o maior número de casos (533 115) e de mortes (20 580). Segue-se Espanha com 166 019 - o segundo país com mais infeções e o terceiro com mais óbitos (16 972, mais 619 nas últimas 24 hortas). A Itália é a segunda nação com mais vitimas mortais (19 468) e 152 271 casos. Portugal aprece neste lista em 15.º lugar,

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos). E acima de tudo: fique em casa.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.