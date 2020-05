Mais 20 mortes e 92 novos infetados após o estado de emergência

As últimas horas do estado de calamidade em Portugal, que entrou em vigor à meia-noite deste domingo, registaram mais 20 pessoas mortas (são 1043 no total) e foram confirmados 25 282 casos (mais 92) de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste domingo (3 de maio).

No sábado, os números tinham sido ligeiramente superiores, como se pode ver no boletim do dia, que registou um total de 1023 mortes e 25 190 infetados. Aliás, a ministra da saúde, Marta Temido, afirmou na conferência de imprensa diária da DGS, que o atraso da publicação dos relatório de situação teve precisamente a ver com o facto de ter havido "a necessidade de reconfirmar os números porque houve poucas notificações médicas", algo que explica com o facto de o país estar num fim de semana prolongado.

Graça Freitas, diretora geral da Saúde, acrescentou que os dados deste domingo são "o mais aproximados possível" da realidade, reforçando a ideia de que "há uma preocupação para que não hajam casos duplicados" depois de recebidos os relatórios clínicos e laboratoriais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os números agora apresentados confirmam uma evolução positiva da pandemia, justificado por outros indicadores positivos, como é o caso do número de internamentos, que tem vindo a diminuir no último mês e que atinge agora o menor número de pessoas em tratamento nos hospitais. Estão internadas 586 pessoas (mais uma do que este sábado), destas 150 encontram-se nos cuidados intensivos (menos seis do que ontem). A maioria dos doentes está a receber tratamento em casa.

Segundo o boletim da DGS, aguardam resultados laboratoriais 3691 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde 25 324 pacientes.

A primeira vitima mortal portuguesa - um homem de 80 anos - foi anunciada pela ministra a 16 de março. Um mês e meio depois, o dia mais mortífero aconteceu a 3 de abril, quando se registaram 37 óbitos.

A taxa de letalidade do país (a diferença entre o número de mortes e de infetados) é agora de 44,1%, sendo que a maioria das vitimas mortais dizem respeito a pessoas com mais de 70 anos (faixa etária onde a taxa de letalidade é de 14,7%).

Dos concelhos mais atingidos, só Braga regista novos casos

Lisboa é o concelho com mais casos de covid-19, tem 1567 casos positivos de covid-17, precisamente os mesmos que foram reportados no dia anterior.

Segundo os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo (dia 3 de maio), há cinco concelhos com mais de mil pessoas infetadas, a saber: Vila Nova de Gaia (1413), Porto (1247), Matosinhos (1149) e Gondomar (1012) que não registaram novos casos em relação ao dia anterior. Apenas Braga, que agora tem 1105 infeções, regista mais 19 novos casos.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos).

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.