Mais dois óbitos por covid-19 em Portugal. Morreu a primeira criança com menos de dez anos

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais duas pessoas na região de Lisboa e Vale do Tejo: um homem com mais de 80 anos e uma menina com menos de dez. Esta é a primeira morte de uma criança por causa do novo coronavírus em Portugal.

Foram ainda confirmados mais 253 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira (19 de agosto), no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 54 701 infetados, 40 129 recuperados (mais 193) e 1 786 vítimas mortais no país.

Há, neste momento, 12 786 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Mais 58 do que ontem.

159 dos 253 novos casos (63%) localizam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os restantes infetados das últimas 24 horas estão distribuídos pelo Norte (mais 65 confirmações), pelo Centro (mais 17), pelo Alentejo (mais sete), pelo Algarve (mais quatro) e pela Madeira (mais um).

Esta quarta-feira, estão internados 329 doentes (menos sete do que no dia anterior) e nos cuidados intensivos há agora 35 pessoas (menos três do que na véspera).

São cinco os médicos representantes da Ordem dos Médicos, e várias sub-regiões, como Lisboa, Évora, Beja e Portalegre, que se deslocaram a Reguengos de Monsaraz no dia 16 de julho para investigar o que se terá passado no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS). Foi um dos maiores surtos de covid-19 em lares, que provocou 162 casos de infeção e a morte a 18 pessoas - 16 utentes, 1 funcionária de 42 anos e um homem da comunidade.

Na altura, e segundo relata a ordem, não foram recebidos nem nunca conseguiram falar com a diretora técnica da instituição que esteve ausente durante o processo de infeção. Segundo explica o relatório (que já motivou várias críticas ao governo e levou Costa a defender a ministra Ana Mendes Godinho), a diretora "estava em isolamento", tendo os médicos sido recebidos pela técnica que a substituía.

Mas as conversas permitiram perceber que do "ponto de vista clínico há relatos muito críticos". De acordo com o documento, a que o DN teve acesso, "vários doentes estiveram alguns dias sem fazer a terapêutica habitual por não haver ninguém que a preparasse ou administrasse".

Ou seja, "ficaram por administrar fármacos tão importantes como a varfarina" (fármaco do grupo dos anticoagulantes usado para evitar tromboses), "por se desconhecerem as prescrições (ausência de processos clínicos organizados e atualizados), ou insulina por falta de canetas".

22,3 milhões de casos em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 23,3 milhões de pessoas no mundo inteiro até esta quarta-feira e provocou 784 754 mortes, segundo dados oficiais. Há agora 15 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (5 656 204) e de mortes (175 087). Em termos de número de infetados acumulados no mundo, seguem-se o Brasil (3 411 872), a Índia (2 768 670) e a Rússia (937 321). Portugal surge em 47.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (110 019). Depois, o México (57 774) e a Índia (53 026).