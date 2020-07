MAI ordena inquérito a morte de bombeiro em incêndio da Lousã

A decisão do Ministério da Administração Interna de determinar a instauração de um inquérito às circunstâncias em que ocorreu a morte de um bombeiro no incêndio da Lousã, foi confirmada este domingo (12 de julho) à agência Lusa fonte do gabinete do ministro Eduardo Cabrita.

O chefe José Augusto morreu e três bombeiros ficaram feridos durante o combate ao incêndio que deflagrou ao final da tarde de sábado (11 de julho) numa encosta da Serra da Lousã, junto a um acesso ao Trevim, no concelho da Lousã (distrito de Coimbra), e que terá sido provocado pela trovoada que se fez sentir na região.

Numa mensagem publicada no 'site' da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta, com profunda consternação, a morte de um bombeiro da corporação de Miranda do Corvo, que combatia, com a sua equipa, um incêndio na serra da Lousã".

"Uma triste notícia e que representa uma perda profunda para quem tanto dá ao país", lê-se na mensagem do Presidente, que já enviou as suas condolências à família e ao corpo de bombeiros de Miranda do Corvo.

Por sua vez, o primeiro-ministro António Costa numa nota de pesar enviada às redações fez saber que "foi com profundo pesar e consternação que tomei conhecimento do trágico falecimento do bombeiro voluntário José Augusto Dias, que combatia um incêndio na serra da Lousã, assim como dos soldados da paz que ficaram feridos naquele combate e a quem desejo boa recuperação .Um abraço sentido a todos os que com o seu esforço e dedicação, todos os dias trabalham no combate às chamas, na defesa da floresta, das populações e de Portugal".