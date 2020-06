Madeira tem apenas um caso ativo, 89 doentes já recuperaram

DN com Lusa

"Há um novo caso recuperado a reportar, tratando-se de um residente no concelho do Funchal e perfazendo o total de 89 casos recuperados na região", indica o IASAÚDE em comunicado, esclarecendo que o único doente ativo permanece numa unidade hoteleira, sem necessidade de cuidados hospitalares.

Até ao dia 14 de junho, foram notificados 1.543 de casos suspeitos de covid-19 no arquipélago da Madeira, dos quais 1.453 não se confirmaram. A região não assinala novos casos de infeção há 39 dias consecutivos, desde 7 de maio.

No total, são 1.038 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 411 em vigilância ativa e 627 em autovigilância. Por outro lado, foram já processados 18.825 testes ao novo coronavírus no Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram), abrangendo 17.027 utentes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 430 mil mortos e infetou mais de 7,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.