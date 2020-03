Madeira tem 16 casos confirmados. Quatro nas últimas 24 horas

"Tratam-se de seis doentes do género masculino e dez doentes do género feminino, com idades que variam entre os 20 e os 79 anos sendo três pessoas na faixa etária dos 20 a 29 anos, um na faixa etária dos 50 a 59 anos, oito com idades entre 60 e 69 anos e quatro com idades entre os 70 e 79 anos", revelou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência.

A responsável pelo IASAÚDE especificou que quatro casos são turistas de nacionalidade holandesa e 12 são doentes com residência na Madeira, salientando que "oito encontram-se no seu domicílio porque apresentavam sintomas ligeiros e os outros oito permanecem na unidade dedicada ao cuidado dos doentes com covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça". "Três destes doentes provavelmente terão alta ainda no dia de hoje para cumprir o seu isolamento nos seus domicílios", revelou.

No que diz respeito à proveniência destes casos, Bruna Gouveia referiu que "quinze têm uma proveniência de fora da região: cinco da Holanda, três dos Emirados Árabes Unidos, uma do Reino Unido, uma de Espanha e cinco pessoas de Portugal, da região de Lisboa e Vale do Tejo". Apenas um caso foi de transmissão local. "Temos aqui a reportar hoje um caso de transmissão local que se trata de um contacto próximo de uma doente diagnosticada que tem uma ligação a Espanha", disse.

Bruna Gouveia clarificou, no entanto, que, em relação a este caso, "aquilo que o IASAÚDE identificou foi apenas um evento de transmissão local". "Todos os outros 15 casos são casos importados, apenas um caso é que se trata de uma pessoa que é um contacto muito próximo de uma pessoa proveniente de Espanha e, como teve um contacto muito próximo, ocorreu o evento de transmissão local", explicou.

"Não temos uma cadeia ativa porque não temos outros casos a surgir na sequência destes, não temos transmissão comunitária identificada porque isso significaria haver muitas cadeias. Não é isso que aconteceu", frisou.

Bruna Gouveia disse ainda que existem nesta terça-feira 153 passageiros desembarcados no aeroporto da Madeira em quarentena obrigatória, dos quais 12 estão na ilha do Porto Santo, no hotel Praia Dourada, e 141 na Quinta do Lorde, no Caniçal.

Indicou ainda que "foram iniciados os testes nestes grupos que permitirão a identificação de casos positivos e permitirão, posteriormente, o regresso ao domicílio para cumprir a restante quarentena obrigatória".

Quanto à linha SRS24, até às 15:00 registou 67 chamadas, apresentando um valor cumulativo de 3.642 chamadas.

O secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos, referiu que nos casos que a Madeira tem registado "não tem sido necessário cuidados intensivos".

Referiu ainda que "todos os profissionais que estão no hospital têm os equipamentos, os kits para os testes e têm novos equipamentos a chegar". "O Governo Regional tomou todas as medidas de acordo com a dimensão e a evolução da situação e, se outras medidas não pode tomar foi porque, institucionalmente, não lhe foi permitido", realçou.

Desde 29 de fevereiro, foram analisados 94 casos suspeitos na Madeira, tendo 78 dado negativos.

Em vigilância ativa estão 806 pessoas e em vigilância passiva 1.678.

No que diz respeito a profissionais de saúde, a situação mantém-se com 19 profissionais em vigilância.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

De acordo com o balanço feito esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, em Portugal, há 33 mortes e 2.362 infeções confirmadas.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.