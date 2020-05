Lisboa foi o concelho que mais novos casos registou nas últimas 24 horas

Com mais 71 casos nas últimas 24 horas, Lisboa foi o concelho que mais cresceu. A capital tem agora 1567 casos positivos de covid-17, quando no dia anterior tinha 1496, continuando a liderar a lista dos concelhos com mais pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal.

Segundo os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado (dia 2 de maio), Vila Nova de Gaia (1413, mais nove casos em relação ao dia anterior) e o Porto (1247, mais 11 casos), que na semana passada tiveram alguns dias sem casos novos, voltaram e registar novos infetados.

Há mais três concelhos com mais de mil pessoas infetadas. É o caso de Matosinhos, com 1149 (mais cinco), Braga com 1086 (mais sete) e Gondomar 1012 (mais dois). A Maia vem logo a seguir com 871 casos, tendo registado apenas mais um infetado nas últimas 24 horas, tal como Ovar (566).

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 14951 (número baixou depois de um acerto dos números segundo o boletim da DGS) e 585 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 6047 casos e 205 mortes e a região Centro com 3426 e 206 vítimas mortais.

O Alentejo tem 218 casos confirmados e uma morte, enquanto o Algarve não regista novos infetados há dois dias, mantendo-se nos 331 e 13 mortes. Nos Açores há agora 131 casos e 13 mortes, enquanto na Madeira continuam os 86 casos e nenhum óbito.

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 16 pessoas (são 1023 no total) e foram confirmados 25190 casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste sábado (2 de maio).