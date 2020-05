Lisboa continua a registar casos novos e passa a barreira dos 2 mil infetados

Lisboa continua a registar o maior crescimento do número de infetados e passou a barreira dos dois mil casos positivos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, a capital registou mais 56 novos casos, num total de 2018 pessoas infetadas, de acordo com o boletim epidemiológico da DGS desta terça-feira (19 de maio). São já mais 508 casos do que Vila Nova de Gaia, que regista agora 1510 infetados, mais 25 do que no dia anterior. Já o Porto mantém-se como o terceiro concelho mais afetado pela pandemia covid-19, com 136 casos (mais 8 do que na segunda-feira).

Lisboa, Vila Nova de Gaia e Porto continuam a ser os concelhos que registam mais casos confirmados de covid-19. Segundo dados revelados esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), o número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal já chegou aos 29432 e 1247 vítimas mortais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Seguem-se Matosinhos (1242), Braga (1173) e Gondomar (1058), que completam a lista de concelhos com mais de mil casos confirmados. Destaque ainda para os números da Maia (913) e de Sintra (899), que na última semana registou um grande crescimento, mas que nas últimas 24 horas estagnou nos 899.

A pandemia de covid-19 continua a afetar mais a região Norte, que apresenta 16472 e 707 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 8490 e 282 mortes e a região Centro com 3644 e 227 vítimas mortais. No Algarve há 356 casos de coranavírus e 15 mortos, enquanto no Alentejo verificam-se 245 casos de infeção no total e um morto.

Nos Açores continua a registar-se 135 casos e 15 mortes e a Madeira continua sem mortes a registar e apenas 90 casos.

De segunda para terça-feira, Portugal registou mais 16 mortes e mais 223 casos confirmados do que na segunda-feira, um aumento de 0,8 por cento nos casos de covid-19 em Portugal.