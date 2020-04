Lisboa com mais 108 casos que Gaia, o segundo concelho mais atingido

O concelho de Lisboa é o que regista mais casos de coronavírus em Portugal (1271), segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira da Direção Geral de Saúde (DGS). É um aumento de cinco casos em relação à véspera e representa mais 108 casos do que o segundo concelho mais afetado, o de Vila Nova de Gaia, que tem mais dois casos do que quinta-feira, num total de 1163.

O Porto é o terceiro concelho com mais de mil casos, chegando aos 1103 -- mais quatro do que no boletim da véspera.

© DR

No total, há em Portugal 22 797 casos confirmados de infeção por coronavírus, mais 444 casos que na quinta-feira, havendo registo de 854 óbitos, mais 34.

A nível dos concelhos, há outros sete concelhos com mais de 500 casos: Braga (950, os mesmos da véspera), Matosinhos (934, mais cinco), Gondomar (894), Maia (763), ambos com os mesmos casos que na quinta-feira, Valongo (658, mais três). Ovar, com 534 (mais dois) e Sintra, com 515 (mais um), fecham esta lista.

Estes são os conelhos portugueses mais afetados pelo novo coronavírus © DGS

A nível das regiões, o Norte continua a ser o que apresenta mais casos: 13 707 (491 mortes). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (5277, 160 mortes), Centro (3116, 183 mortes), Algarve (320, 11 mortes), Alentejo (183, um morto). Nos Açores há registo de 109 casos e oito mortes e na Madeira de 85 casos e nenhuma morte.