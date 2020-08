Lar de Reguengos: doentes não tomaram durante dias medicamento que evita tromboses nem insulina

São cinco os médicos representantes da Ordem dos Médicos, e várias sub-regiões, como Lisboa, Évora, Beja e Portalegre, que se deslocaram a Reguengos de Monsaraz no dia 16 de julho para investigar o que se terá passado no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS). Foi um dos maiores surtos de covid-19 em lares, que provocou 162 casos de infeção e a morte a 18 pessoas - 16 utentes, 1 funcionária de 42 anos e um homem da comunidade.

Na altura, e segundo relata a ordem, não foram recebidos nem nunca conseguiram falar com a diretora técnica da instituição que esteve ausente durante o processo de infeção. Segundo explica o relatório (que já motivou várias críticas ao governo e levou Costa a defender a ministra Ana Mendes Godinho), a diretora "estava em isolamento", tendo os médicos sido recebidos pela técnica que a substituía.

Mas os relatos prestados permitiram perceber que do "ponto de vista clínico há relatos muito críticos". De acordo com o documento, a que o DN teve acesso, "vários doentes estiveram alguns dias sem fazer a terapêutica habitual por não haver ninguém que a preparasse ou administrasse".

Ou seja, "ficaram por administrar fármacos tão importantes como a varfarina" (fármaco do grupo dos anticoagulantes usado para evitar tromboses), "por se desconhecerem as prescrições (ausência de processos clínicos organizados e atualizados), ou insulina por falta de canetas".

De acordo com a Ordem, as equipas médicas que lá chegaram para trabalhar "tentaram rever a terapêutica e promover ajustes, principalmente através da suspensão de alguns fármacos, como hipotensores e diuréticos, que se mantinham apesar do ​​​​​​​estado de desidratação dos doentes." No entanto, refere a Ordem, aos médicos foi-lhes dito "não ser possível os ajustes terapêuticos, uma vez que a medicação era toda preparada para vários dias e que não estando os comprimidos identificados, não era possível retirar um comprimido: ou se deitava tudo fora e, basicamente, não faziam medicação ou faziam tudo o que estava na prescrição habitual".

À Ordem, os clínicos relataram ainda terem observado "funcionários sem formação de enfermagem a administrar terapêutica aos utentes". E que na instituição não havia disponibilidade de fármacos de emergência, capacidade de suporte avançado de vida ou cardioversão elétrica". E que "a possibilidade de administração de oxigenoterapia era limitada".

Delegado de saúde não visitou lar por pertencer a grupo de risco

A Ordem apurou que a Autoridade de Saúde Pública local não realizou visita ao lar (edifício original). No texto, refere que o próprio delegado de saúde assumiu que não foi ao lar, tendo delegado essa função em outra pessoa.

"O Dr. Augusto Santana Brito, delegado de saúde coordenador, justifica o facto por pertencer ele próprio a um grupo de risco (> 70 anos)". Nesse sentido, dizem, "resolveu 'delegar' esta sua função na Sra. Enf. Isabel Marques, membro do PPCIRA do HESE, que procedeu à visita no dia 23 de junho", quando, e de acordo com a cronologia dos acontecimentos feita pela ordem, o primeiro caso foi identificado a 17 de junho, a 18 foram feitos testes a utentes e a funcionários, já com sintomas, e a 19 já havia mais resultados positivos.

"Também foi apenas neste dia que ficou assegurada a visita da Segurança Social. O Dr. Augusto Santana Brito afirma, igualmente, que informou a direção clínica do ACES (teria ficado decidido, em reunião com o presidente da ARS Alentejo que seria o diretor clínico do ACES a assumir a responsabilidade pela instituição) sobre as más condições do lar e a impossibilidade de manterem um controlo da infeção naquelas condições".

É ainda explicado que "passada a primeira semana, com mais de 70 pessoas testadas positivamente para a covid-19, a Autoridade de Saúde Pública muda de estratégia e resolve fazer testes de rastreio semanais de modo a controlar as cadeias de infeção na restante comunidade. O Dr. Augusto Santana Brito delega no Dr. Manuel Galego (especialista em Medicina do Trabalho) a função de avaliação diária da situação do ponto de vista de controlo epidemiológico/condições de trabalho para a estratégia delineada contra o surto".

Por outro lado, "os médicos de Medicina Geral e Familiar referem não ter tido qualquer contacto ou transmissão de informação por parte do Dr. Manuel Galego. Importa indicar que a Autoridade de Saúde Pública chegou a estar envolvida no controlo simultâneo de dez focos de surto covid-19 em Reguengos de Monsaraz", lê-se no relatório.

Só no dia 26 são desenhados os circuitos diferenciados

No capítulo sobre os primeiros procedimentos após a identificação dos primeiros casos, a Ordem relata: "As Forças Armadas, via Proteção Civil, fizeram a primeira visita ao lar no dia 21 de junho. No entanto, só no dia 26, após uma reunião presencial no lar da FMIVPS, com a presença do diretor clínico e do diretor executivo do ACES, bem como do representante das Forças Armadas e um médico do Hospital do Espírito Santo, em Évora, ESE é que são desenhados os circuitos dos doentes para separação dos circuitos "limpos" e "sujos"".

Nessa altura, "todos os doentes infetados são então alojados no 1.º andar do edifício, para o r/c constituir zona limpa para as equipas de saúde, aumentando a impossibilidade de garantir as distâncias intercamas preconizada pela norma da Direção-Geral da Saúde (DGS)".

No dia 2 julho, "finalmente é tomada a decisão de transferir os utentes infetados para o pavilhão multiusos, que existe no Parque de Feiras do Município. Segundo o sr. presidente da câmara, Dr. José Calixto, os trabalhos de preparação do pavilhão multiusos para receber os doentes vindos do lar da FMIVPS começaram logo nesse dia". Ainda segundo o autarca, "a transferência dos doentes deve-se ao facto de haver melhores condições no pavilhão para cuidar destes doentes, promovendo uma melhor qualidade de vida aos idosos".

Quem decidiu e o quê no processo de Reguengos

A autoridade local das Forças Armadas referiu à Ordem dos Médicos que "os doentes foram transferidos para o pavilhão para promoção da desinfeção do lar". Segundo a ordem, "nenhum dos inquiridos tem evidência sobre o comando desta decisão, mas o sr. presidente da câmara referiu que a transferência foi decidida "no momento adequado" pela Autoridade de Saúde Pública e aprovada nesse mesmo dia pela Comissão Municipal da Proteção Civil".

"Segundo o autarca, este pavilhão estava definido como instalação de retaguarda no plano de evacuação do Alentejo Central, mas não estava equipado para receber idosos nesta situação", afirmando que "não estamos perante um hospital de campanha mas sim de instalações de retaguarda."