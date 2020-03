Jardim Gulbenkian encerra a partir de terça-feira

Covid-19. Como o isolamento se tornou vantagem no Alentejo

O Jardim Gulbenkian irá ser encerrado ao público, bem como todas as cafetarias, lojas e livrarias, a partir de amanhã, terça-feira, anunciou o conselho de administração, como medida de segurança.

"Os concertos da temporada de música, marcados até finais de abril, serão também cancelados ou, se tal for possível, adiados. Deste modo, a Fundação quer contribuir para evitar a propagação em larga escala do coronavírus, tomando todas as medidas que defendam os seus visitantes", explica o comunicado emitido pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Apesar do encerramento do espaço, a Gulbenkian procura manter-se ativa. "Continuaremos a trabalhar em todos os projetos e programas que temos vindo a desenvolver e também em conteúdos a que poderá aceder através de gulbenkian.pt e das nossas redes sociais."

A Fundação mantém-se contactável através do telefone 217 823 000 e do email info@gulbenkian.pt