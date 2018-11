Web Summit: Surf Summit arranca hoje na Ericeira pelo 3.º ano consecutivo

Este evento é o aperitivo para a onda digital que vai invadir Lisboa a partir da próxima segunda-feira, e conta com altos quadros de cerca de uma centena de empresas dos mais variados lugares do mundo que, antes de participarem na Web Summit, vão aproveitar as atividades ao ar livre na vila piscatória localizada a cerca de 50 quilómetros da capital portuguesa.

É que, além do surf, os participantes também podem experimentar o 'stand up paddle' (SUP), as bicicletas de todo o terreno (BTT), as caminhas e o yoga que estão contemplados entre as atividades oferecidas aos responsáveis de entidades tão variadas como o Citibank, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia, a Microsoft, a SAP, a Universidade de Columbia ou o Youtube.

Para além do desporto, também há a componente do convívio entre os participantes entre almoços, jantares e festas organizadas pela Surf Summit, que prometem animar de dia e de noite a Ericeira, reconhecida em 2011 como Reserva Mundial de Surf pela organização norte-americana 'Save the Waves Coalition'.

E também há lugar para palestras com símbolos vivos do 'surf' e do 'bodyboard', como é o caso dos portugueses Tiago 'Saca' Pires, primeiro surfista português a correr o circuito mundial, e Joana Schenker, que no ano passado se tornou a primeira atleta portuguesa a conquistar o título de campeã mundial de 'bodyboard'.

Mas também da surfista e modelo californiana Anastasia Ashley, ou dos surfistas de ondas grandes Hugo Vau e Garrett McNamara, este último ex-recordista mundial que catapultou a Praia do Norte, na Nazaré, para a fama mundial.

Este ano, a problemática dos plásticos nos oceanos vai estar em destaque nas discussões que deverão contar com muitos participantes, a julgar pelos 200 executivos que aderiram em 2016 e pelos 250 quadros que disseram presente em 2017.

Paddy Cosgrave, co-fundador da Web Summit, também vai à Ericeira, juntando-se ao Presidente da Câmara de Mafra, Hélder de Sousa Silva, num encontro com jornalistas na manhã de domingo, na Praia da Foz do Lizandro.

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa, devendo permanecer até 2028 no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa.

Nesta terceira edição do evento em Portugal são esperados cerca de 70 mil participantes de mais de 170 países.

A edição deste ano realiza-se entre os dias 05 e 08 de novembro.