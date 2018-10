Web Summit vai continuar em Lisboa

A organização da Web Summit tinha dito na manhã desta terça-feira que amanhã irá fazer um anúncio importante no Altice Arena, em Lisboa. Um tweet em que colocou imagens de Lisboa, Madrid, Berlim e Valência.

Provavelmente a maior conferência de empreendedorismo, tecnologia e inovação que se realiza no mundo ficará em Portugal durante os próximos dez anos.

Contactada pelo DN, fonte oficial da Câmara de Lisboa preferiu não fazer comentários.

A Web Summit realiza-se em Lisboa desde 2016 e o acordo assinado nessa altura previa três edições na capital com a possibilidade de mais duas: 2019 e 2020.

De acordo com a SIC Notícias o acordo conseguido entre o Governo e a organização do evento vai obrigar a melhorar as condições da Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações.

A edição deste ano da conferência internacional de inovação e empreendedorismo, que nasceu em Dublin (Irlanda) vai realizar-se entre 5 e 8 de novmebro e estão confirmadas presença como a da actriz Maisie Williams, do cofundador do Tinder Sean Rad, do CEO do ebay Devin Wenig e do CEO da Booking.com Gillian Tans.

O evento já ficou marcado por uma polémica que envolveu a líder da Frente Nacional francesa. Numa primeira fase o responsável da Web Summit Paddy Cosgrave convidou Marine Le Pen para discursar, um anúncio que foi de tal forma criticado que o convite foi retirado.