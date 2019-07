Salgado em tribunal. "Vou responder às perguntas do juiz"

Ricardo Salgado chegou às 13.30 ao tribunal, acompanhado pelo advogado, Francisco Proença de Carvalho. A diligência conduzida pelo juiz Ivo Rosa está marcado para as 14:00.

O antigo presidente do Banco Espírito Santo prometeu prestar declarações após o interrogatório.

Ricardo Salgado não tinha pedido para ser ouvido na fase de instrução do processo Marquês, mas o juiz Ivo Rosa considerou que o seu depoimento no âmbito da investigação conhecida como Monte Branco não poderia ser utilizado fora desse processo.

Por isso quer ouvir a sua explicação para algumas das acusações apresentadas pelo Ministério Público. Por exemplo a entrega a Zeinal Bava, na altura presidente da Portugal Telecom, de 25,2 milhões de euros. Operação já explicada pelo gestor que garantiu a Ivo Rosa que essa verba era um empréstimo para a compra de ações da PT.

Também os negócios e a influência que o GES tinha na empresa de telecomunicações devem merecer atenção por parte do magistrado pois entre 2001 e 2014 o Grupo Espírito Santo recebeu da Portugal Telecom 634 milhões por ano, ou seja um total de 8,4 mil milhões de euros em dividendos e pagamentos de serviços prestados.

O chumbo da OPA da SONAE à PT também deverá merecer atenção especial pois uma das teses da acusação da equipa liderada pelo procurador Rosário Teixeira é que essa Oferta Pública de Aquisição não vingou devido à influência de José Sócrates (então primeiro-ministro e uma das figuras centrais do processo Marquês), de Henrique Granandeiro e Zeinal Bava, os dois administradores da PT e que terão recebido dinheiro do GES.

Na acusação, o antigo presidente do Grupo Espírito Santo é descrito como uma das figuras centrais de um esquema alegadamente ilegal que contou com diversas transações financeiras e decisões de gestão. Terá sido ele o responsável por várias estratégias de movimentação de dinheiro em contas bancárias em paraísos fiscais, envolvendo por exemplo Carlos Santos Silva, José Sócrates, Hélder Bataglia ou Joaquim Barroca.

A influência do ex-banqueiro ter-se-á feito sentir em negócios que envolviam as empresas OI e VIVO (brasileiras) e a espanhola Telefónica.

O MP acredita que Ricardo Salgado - com recurso a uma teia de conhecimentos - foi utilizando contas bancárias em sociedades offshore em vários paraísos fiscais de alguns dos acusados no processo (como Joaquim Barroca, Hélder Bataglia, José Pinto de Sousa e Carlos Santos Silva) para fazer circular verbas que acabariam em contas dos envolvidos, incluindo o ex-governante José Sócrates, e nas dele. É até frisado que terá recebido mais de dez milhões de euros com este esquema em que alegados pagamentos ao Grupo BES tinham como destino final as suas contas bancárias.

Em 2011, Ricardo Salgado terá declarado que obteve 9,6 milhões de euros de rendimento nesse ano, mas, de acordo com a acusação, não terá somado a esta verba outros 7,9 milhões, daí incorrer num crime de fraude fiscal e um prejuízo para o Estado de 4,7 milhões de euros em IRS por pagar.

O antigo presidente do Grupo Espírito Santo está acusado de 21 crimes: corrupção ativa de titular de cargo político (1), corrupção ativa (2) branqueamento de capitais (9), abuso de confiança (3) falsificação de documentos (3) e fraude fiscal qualificada (3).