MP de Lisboa recebeu 3.487 casos de violência doméstica em três meses

O Ministério Público (MP) recebeu das cinco comarcas do distrito judicial de Lisboa 3.487 processos por violência doméstica entre janeiro e março, segundo dados da Procuradoria-geral Distrital de Lisboa (PGDL).

No mesmo período em 2018 tinham dado entrada quase 2.700 processos.

As comarcas de Lisboa e de Lisboa Oeste são as que mais casos receberam, com 1.260 e 1.100 processos, respetivamente.

Na comarca de Lisboa Norte entraram 548 processos, na comarca da Madeira 315 e nos Açores 264. As comarcas da Madeira e dos Açores integram o distrito judicial de Lisboa.

No total, entre 01 de janeiro e 31 de março, foram movimentados pelo MP 8.224 processos, dos quais 4.737 transitados do período anterior e 3.487 entrados.

No total houve acusação em 443 inquéritos.

Os dados hoje divulgados revelam ainda que foram arquivados 1.958 processos, dos quais 568 na comarca de Lisboa e 695 na comarca de Lisboa Oeste.