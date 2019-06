Aposentação compulsiva para juiz de Braga por mentir em tribunal

Neto de Moura critica "juízes com ideias preconcebidas"

O Conselho Superior de Magistratura (CSM) decidiu a aposentação compulsiva do juiz Vítor Vale por ter mentido em tribunal.

O magistrado, 50 anos, foi condenado duas vezes, uma por violência doméstica e outra por falsidade de testemunho e o CSM tinha instaurado um processo disciplinar. O plenário entendeu que o juiz assumiu "um comportamento incompatível com a dignidade indispensável ao exercício das suas funções" e decidiu aplicar a pena disciplinar máxima.

A decisão foi tomada por sete dos magistrados que integram o CSM, no plenário do passado dia 18 , mas só esta quinta-feira foi divulgada. Seis outros membros do CSM defendiam que o juiz fosse apenas suspenso de funções (o que resultaria num afastamento máximo por 240 dias).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em 2017, no processo de violência doméstica, Vítor Vale, natural de Famalicão, distrito de Braga, foi condenado um ano e meio de prisão, com pena suspensa, devido ao teor das mensagens que enviou à sua ex-companheira. Foi ainda obrigado a pagar à ex-mulher uma indemnização de 7 500 euros.

Em relação à falsidade de testemunho, no mesmo ano, no mesmo ano o Tribunal da Relação de Guimarães condenou-o a 400 dias de multa, à taxa diária de 20 euros, no total de 8.000 euros.

Segundo aquele tribunal, o juiz, na qualidade de testemunha, terá prestado falsas declarações num julgamento, com o intuito de prejudicar a sua ex-companheira num processo de herança, vingando-se assim do facto de ela se ter separado dele.

Foi a ex-mulher de Vítor Vale, que também o acusou de violência doméstica em outro processo, quem processou o juiz, acusando-o de falsidade de testemunho num caso relacionado com heranças.

Vítor Vale recorreu da decisão - alegando erros na apreciação da prova, contradições do acórdão e inconstitucionalidade - para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que manteve a decisão do tribunal da Relação, realçando a "elevada ilicitude" da conduta do juiz.