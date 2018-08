Vinte e seis doentes do hospital de Penafiel isolados devido a bactéria desconhecida

Vinte e seis doentes do Hospital Padre Américo, em Penafiel, estão em isolamento por serem portadores ou terem sido infetados pela bactéria multirresistente klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), anunciou este sábado a unidade hospitalar.

"Não há razão para nenhum alarme e todas as medidas estão a ser tomadas de acordo com recomendações", garante o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) - do qual faz parte o Hospital Padre Américo. Segundo a unidade, a deteção da bactéria "não é recente", mas, "dado o número de casos, foi necessário tomar mais medidas", nomeadamente ao isolamento dos doentes em causa.

Adiantando terem já sido identificados 26 casos, mas que "não há profissionais afetados", o Conselho de Administração (CA) do hospital explica que os doentes sinalizados são, "na sua grande maioria, portadores" da bactéria klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), de origem desconhecida, não tendo sintomas.

"Só uma minoria é infetada e, nesses, a infeção em si não é mais grave. Torna-se é mais difícil de tratar por termos menos opções terapêuticas (antibióticas) disponíveis", afirma.

Segundo a administração hospitalar, "estas bactérias estão em circulação na comunidade", pelo que "é difícil encontrar a origem".

Em linha com as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), no sentido de uma "restrição dos contactos" nestas situações, o hospital determinou que os doentes afetados "têm períodos mais curtos de visita (30 minutos de manhã e 30 minutos de tarde), para reduzir o número de visitas nas enfermarias em causa". Foram ainda implementadas "medidas de rastreio dos contactos".

"As pessoas internadas em ambiente hospitalar estão doentes e, por isso, em risco. Este risco é maior quando existe resistência a antibióticos, mas de momento a população em geral não corre riscos". conclui.

No início da próxima semana, a administração do CHTS fará um novo ponto de situação.