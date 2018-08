Via do Infante cortada entre Loulé e Faro devido a despiste com 3 feridos

Via do Infante

A Via Infante de Sagres (A22) está esta segunda-feira cortada ao trânsito perto do nó de Loulé, no sentido Loulé-Faro, devido ao despiste de um carro que provocou três feridos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para o despiste de um veículo ligeiro foi dado às 11:45, tendo o acidente ocorrido perto do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé, distrito de Faro.

"Desconhece-se por enquanto a gravidade dos ferimentos das vítimas", indicou a fonte.

Segundo a fonte, nas operações de socorro estão envolvidos 19 operacionais dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, Cruz Vermelha Portuguesa e Guarda Nacional Republicana (GNR), apoiados por nove veículos.

Por seu turno, fonte da Unidade de Trânsito da GNR indicou que o trânsito na autoestrada que atravessa o Algarve, está "cortado nas duas faixas no sentido Loulé-Faro, devendo os automobilistas, como alternativa, sair no nó de Loulé e seguir pela Estrada Nacional 125 em direção a Faro".