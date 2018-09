Um morto e um ferido grave em despiste de motociclo em Espinho

Um homem morreu este domingo na sequência do despiste do motociclo em que circulava na rua da Guimbra, em Anta, concelho de Espinho.

De acordo com os Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, o outro passageiro do motociclo sofreu "ferimentos graves" no acidente que aconteceu pelas 10:30 e foi transportado para o hospital de Vila Nova de Gaia.

A mesma fonte dos bombeiros esclareceu que o homem que morreu tinha "cerca de 50 anos" e encontrava-se em "paragem cardiorrespiratória" quando os meios chegaram ao local, onde acabou por morrer.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o acidente aconteceu na freguesia de Anta e Guetim e mobiliza 15 homens e sete viaturas.